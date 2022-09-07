Путин заявил, что нет ничего плохого, если часть россиян уезжает на работу в страны ЕАЭС

Президент России Владимир Путин не видит ничего плохого в том, что некоторые россияне уезжают на работу в страны Евразийского экономического союза, например, в Армению. Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 7 сентября 2022 года, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если для людей выгодно работать там, пусть работают. Армения - не чужая нам страна. Можно работать в Ереване, а жить, фактически в Москве, - констатировал российский лидер. - Но многие уже вернулись, поняли, что ничего страшного не происходит. Все работает, функционирует, стабильно. Если кому-то нравится работать Армении, если кому-то в Баку - пусть в Баку".

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