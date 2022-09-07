Путин заявил, что Россия не будет вводить визовые ограничения для европейцев

Владимир Путин выступил с неожиданным заявлением по поводу возможных введений РФ ограничений против Запада Фото: REUTERS

Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается закрываться от Евросоюза и вводить жесткие визовые ограничения для жителей стран ЕС. С таким заявлением российский президент выступил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022, которых проходит во Владивостоке.

"Закрываться от Европы мы точно не будем, визовые ограничения вводить тоже не станем — Welcome", - отметил президент РФ. По словам Путина, Россия будет вводить зеркальные ответные меры лишь в тех случаях, когда ей это будет выгодно.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз отказался вводить жесткие визовые ограничения против граждан РФ, несмотря на требования Украины и Эстонии. Власти ЕС решили лишь усложнить процесс получения россиянами шенгенских виз, но выдача самих виз продолжится и прекращаться не будет.

В ЕС считают, что введение тотальных ограничений сейчас неразумно, однако ужесточение визового режима - вполне адекватный вариант.