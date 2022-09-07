Путин возмутился попытками ВСУ подорвать линии электропередач вблизи атомных станций Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины пытались подрывать российские линии электропередач вблизи атомных станций, это создает угрозы для Европы, заявил президент России Владимир Путин.

«Украинская сторона создает угрозы подрыва ядерной безопасности. Зачем они это делаю, я, честно говоря, не очень понимаю. Просто чтобы привлечь внимание к своему положению, что ли, создать дополнительные кризисы там?» – сказал политик на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам главы государства, украинские диверсанты пытались проводить террористические акты на территории России. Путин возмутился и задался вопросом, зачем Киев создает угрозы для всей Европы.

Напомним, Запорожская АЭС в пятницу, 2 сентября, после обстрела со стороны украинских войск была вынуждена перейти на питание собственных нужд.