Путин: Экономический спад в России будет незначительным

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что экономический спад в России в 2022 году будет незначительный, около 2%.

"Предрекали, что будет очень большой спад экономики, ВВП. Этого не случится - спад будет, но незначительный - где-то два - два с небольшим процента", - сказал Путин. Он отметил, что правительству удалось с помощью эффективных и выверенных мер предотвратить негативный сценарий развития.

По мнению президента, это во многом это заслуга правительства. Благодаря эффективным и выверенным мерам удалось предотвратить негативный сценарий развития событий.

Также министр экономического развития Максим Решетников заявил, что, по данным министерства, снижение ВВП в 2022 году составит 2,9%, а в 2023 - 0,9%.

Ранее сайт KP.RU писал о прогнозах министра экономического развития. По его мнению, экономика России к 2030 году превысит уровень 2021 года на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация».