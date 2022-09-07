Путин назвал Борреля большим специалистом "молоть языком"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал недружественные заявления в отношении Москвы со стороны главы евродипломатии Жозепа Борреля. По словам российского лидера, главный дипломат Евросоюза - большой специалист "молоть языком".

"Просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Мы видели призывы его победить Россию на поле боя. Странная установка для дипломата ЕС. Из его уст это звучит очень странно. Пускай излагает что хочет", - заявил Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский лидер предположил, что если бы Боррель жил в 30-е годы в Испании, то он выступил бы на стороне путчистов, которые решили свергнуть правительство Франко.

"Потому что он поддерживает таких же путчистов на Украине. Он поддерживает украинскую власть и я дискутировал с европейскими партнерами. И всегда указываем на неонацистский след, - аргументировал Путин. - Говорят - да у вас и такие есть! Но нигде в других странах не возводят в ранг национальных героев. А на Украине делают именно это".

Глава государства выразил мнение, что все это идет от непонимания, что такое нацизм.

"Если бы этот господин понимал, кто такой Бандера, Шухевич, нацисты, которые расстреливали русский народ, вот если бы он исходил из этих соображений, то понял бы, где нацизм", - заключил Путин.