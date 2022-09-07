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Политика7 сентября 2022 9:37

Путин сообщил, что на территории Запорожской АЭС нет военной техники

Президент РФ заявил о том, что Украина регулярно обстреливает территорию атомной станции
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин сделал громкое заявлений по поводу обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Владимир Путин сделал громкое заявлений по поводу обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Фото: REUTERS

Владимир Путин сообщил, что на территории находящейся под контролем России Запорожской АЭС нет военной техники. Такое заявление он сделал в ходе проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ)-2022.

"На территории АЭС нет военной техники", - отметил российский лидер, уточнив, что станция подвергает регулярным обстрелам со стороны ВСУ.

По словам Путина, он полностью доверяет отчету побывавшей на Запорожской атомной электростанции миссии МАГАТЭ. Президент РФ акцентировал внимание на том, что "все прекрасно понимают и видят, откуда прилетают снаряды [по Запорожской АЭС]".

Ранее Россия публично призвала западные страны повлиять на Украину, чтобы ВСУ прекратили вести обстрелы Запорожской АЭС. В случае, если обстрелы ВСУ приведут к атомной аварии, последствия катастрофы могут быть сравнимы по масштабам с ЧП на станциях в Чернобыле и Фукусиме.