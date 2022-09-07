Путин заявил, что власть на Украине контролируют неонацисты

Владимир Путин считает недопустимым и преступным сложившийся на Украине неонацистский политический режим Фото: REUTERS

Сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда указываем (в дискуссиях с европейскими партнерами) на неонацистский след в сегодняшней власти Киева", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, которая проходит во Владивостоке.

По словам российского лидера, Москва должна общаться и контактировать с теми украинцами, которые ненавидят неонацистскую власть своей страны.

"На Украине огромное количество людей, которые ненавидят этот режим. И нужно делать опору на этих людей. И готовы с этим бороться, но просто не могут, под гнетом. Таких людей много. Уверен, что будущее российско-украинских отношений за этой частью народа", - пояснил он.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что жители Донбасса (Донецкой и Луганской народных республик) на протяжении восьми лет подвергались непрекращающемуся геноциду.

Эта ситуация в итоге привела к тому, что Россия была вынуждена начать проведение специальной военной операции на Украине, одной из главных целей которой является защита мирного населения ДНР и ЛНР. По мнению Путина, ВС РФ выполнят все поставленные перед ними задачи в ходе спецоперации и жители Донецка и Луганска будут защищены.