Село Кодема в ДНР полностью освобождено от украинских войск Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Подразделения Вооруженных сил России полностью освободили населенный пункт Кодема в Донецкой народной республике, заявили в Министерстве обороны РФ.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема», – сказано в сводке в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, в течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, сказано в сводке.

Как писал сайт KP.RU, в августе Армия ДНР освободила ключевой населенный пункт под Донецком – поселок Пески. Взятие Песок открыло возможность для наступления в сторону Авдеевки и Красногоровки.