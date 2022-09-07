Путин усомнился в справедливости присуждения Нобелевской премии Обаме: "Что он такого сделал в области мира?"

7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума Президент РФ Владимир Путин заявил, что своими действиями Нобелевский комитет дезавуировал значимость премии в гуманитарной области. Фото: REUTERS

7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума Президент РФ Владимир Путин заявил, что своими действиями Нобелевский комитет дезавуировал значимость премии в гуманитарной области. По его мнению, политика превалирует в области принятия решений комиссии премии.

“На мой взгляд, Нобелевский комитет дезавуировал значимость премий в этой гуманитарной области. Я отношусь хорошо ко всем коллегам. За что ему дали нобелевского лауреата, Обаме? Что он такого сделал в области мира? О чем речь. Сейчас дали нашему гражданину. Мы знаем много случаев, когда принимаются решения под нажимом политической коньюнктуры”, - заявил президент.

Напомним в 2009 году президент США Барак Обама получил нобелевскую премию мира "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".

Ранее сайт KP.RU писал о Дмитрие Муратове, который получил Нобелевскую премию мира в 2021 году. Комитет отметил заслуги некогда редактора “Новой газеты”, бывшего сотрудника “Комсомолки”, и наградил за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».