Новых опасных вариантов коронавируса в России не выявлено

Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Новых опасных вариантов коронавируса в России к настоящему моменту не выявлено, однако сложно предугадать, как инфекция поведет себя в дальнейшем. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Пока каких-то новых опасных вариантов нет, но что вирус дальше себе "планирует" – никто не может сказать определенно", - уточнила Попова.

Руководитель надзорного ведомства напомнила, что новый омикрон-штамм ВА.4 был обнаружен еще в феврале, тогда как рост заболеваемости, связанный с этим вариантом коронавирусной инфекции, произошел только в апреле.

Как ранее писал сайт KP.RU, Анна Попова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции уходит из столичного региона. Эксперт обратила внимание, что в Санкт-Петербурге за неделю число заболевших снизилось на 26%, в Подмосковье – на 19%, а в Москве – на 16%.