Глава Роскосмоса заявил о переносе российской миссии на Луну на 2023 год

Юрий Борисов заявил, что первая российская космическая миссия на Луну состоится в следующем году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запуск аппарата "Луна-25" перенесен на 2023 год. Об этом рассказал информагентству ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ)-2022, который проходит во Владивостоке.

"Да, к сожалению", - сказал Борисов в ответ на вопрос, перенесена ли на 2023 год миссия "Луна-25". При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что есть все основания полагать, что аппарат "Луна-25" будет запущен в следующем году, дальнейшее откладывание сроков миссии не планируется.

«Луна-25» — это проект по запуску российской посадочной автоматической межпланетной станции для исследования верхнего слоя поверхности в районе южного полюса Луны, лунной экзосферы и отработки технологий посадки и забора грунта.

Данный проект входит в Федеральную космическую программу России на 2016–2025 гг. (ОКР «Луна-Глоб»), утвержденную президентом страны Владимиром Путиным.