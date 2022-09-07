Пашинян опасается дестабилизации в Закавказье на фоне ситуации вокруг Украины

Никол Пашинян Фото: REUTERS

Внимание всего мирового сообщества, особенно, главного партнера Еревана – Москвы – приковано к ситуации вокруг Украины, из-за чего возникает угроза дестабилизации обстановки в Закавказье. Соответствующее опасение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 7 сентября 2022 года, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Есть очень конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации ситуации в нашем регионе", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, эти вызовы безопасности уже существуют достаточно длительное время.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главной темой обсуждения стала ситуация на Южном Кавказе.

В частности, лидеры России и Азербайджана отметили важность координации усилий по обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживании транспортных и экономических связей.