Путин назвал "бредом собачьим" заявления об обстрелах ЗАЭС со стороны России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин назвал "бредом собачьим" заявления о том, что Россия якобы обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 7 сентября 2022 года, в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие, - аргументировал президент РФ. - Что же мы сами по себе стреляем что ли? Бред просто собачий".

По словам главы государства, утверждения что российские военные стреляют сами по себе вообще "не вяжутся со здравым смыслом".

Владимир Путин также обратил внимание, что на территории ЗАЭС "валяются" осколки снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и других западных вооружений, которые поставляются Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее министерство обороны России сообщило, что в течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции.