Жители Петрозаводска жалуются на грязную воду из крана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Карелии массово жалуются на ужасное качество воды, которая течет в их квартирах из крана. Больше всего страдают люди в столице республики, в Петрозаводске. Горожане бьют тревогу в социальных сетях, публикуя фотографии коричневой жидкости, вытекающей из труб у них в домах. Об этом 7 сентября сообщает "КарелInform".

- В Петрозаводске жители города жалуются, что у них из крана течет темная и грязная вода с ужасным запахом, - пишет издание.

Так, одна жительница Древлянки опубликовала фотографии воды, которая набралась у нее в раковине. На кадрах запечатлена темно-коричневая вода, которая предназначена для готовки еды, питья и купания. При этом, как отмечает женщина, пахнет вода мазутом. Горожане говорят, что им страшно мыть в такой воде посуду, а уж тем более мыться.

Женщина, опубликовавшая снимки, рассказала, что уже обращалась по данному вопросу в городскую администрацию в августе. Однако ответа так и не получила.