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Общество7 сентября 2022 10:54

Жители Петрозаводска жалуются на грязную воду из крана

Граждане отмечают, что вода пахнет мазутом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жители Петрозаводска жалуются на грязную воду из крана

Жители Петрозаводска жалуются на грязную воду из крана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Карелии массово жалуются на ужасное качество воды, которая течет в их квартирах из крана. Больше всего страдают люди в столице республики, в Петрозаводске. Горожане бьют тревогу в социальных сетях, публикуя фотографии коричневой жидкости, вытекающей из труб у них в домах. Об этом 7 сентября сообщает "КарелInform".

- В Петрозаводске жители города жалуются, что у них из крана течет темная и грязная вода с ужасным запахом, - пишет издание.

Так, одна жительница Древлянки опубликовала фотографии воды, которая набралась у нее в раковине. На кадрах запечатлена темно-коричневая вода, которая предназначена для готовки еды, питья и купания. При этом, как отмечает женщина, пахнет вода мазутом. Горожане говорят, что им страшно мыть в такой воде посуду, а уж тем более мыться.

Женщина, опубликовавшая снимки, рассказала, что уже обращалась по данному вопросу в городскую администрацию в августе. Однако ответа так и не получила.