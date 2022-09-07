Ростуризм предложит Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран Фото: Иван ВИСЛОВ

Ростуризм намерен предложить министру иностранных дел России Сергею Лаврову запустить электронную визу в РФ для жителей 52 стран. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Что касается Европы, мне кажется, что была отличная инициатива с электронной визой. Я буду предлагать Сергею Викторовичу Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который изначально планировался. Там было 52 страны, в том числе все европейские», – сказала она в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

По словам Догузовой, она планирует провести встречу с главой МИД России на следующей неделе и обсудить с ним этом вопрос. Глава Ростуризма ожидает интересную и плодотворную беседу.

Как писал сайт KP.RU, ранее Россия отказалась открывать интернет-портал для оформления единых электронных виз иностранцам из-за недружественных действий Евросоюза.