Россия расширила санкции против Евросоюза Фото: Минобрнауки РФ

Россия расширила санкции в отношении Евросоюза, включив в список ограничений военное руководство и других лиц, связанных с поставками военной продукции Киеву, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым в соответствии с Федеральным законом…запрещен въезд на территорию нашей страны. Соответствующая вербальная нота МИД России передана в представительство ЕС в России», – сказано на сайте МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, ЕС стремится «наказать» Россию и ее граждан за поддержку независимого внешнеполитического курса. Вместе с тем Брюссель сопровождает свои действия беспрецедентной антироссийской риторикой, подчеркнули в ведомстве. В МИД России напомнили, что недружественные акции в адрес России будут встречать «жесткий ответ» со стороны Москвы.