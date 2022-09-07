В харьковской ВГА опровергли слухи о частичной сдаче Балаклеи

В Харьковской области опровергли информацию о наступлении Украины на территории этого региона Фото: REUTERS

Сообщения о частичной сдаче Балаклеи, распространяемые в соцсетях от имени главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, являются фейком, никаких подобных сообщений он не делал. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона в своем официальном телеграм-канале.

По информации пресс-службы харьковской ВГА, ранее в соцсетях появилось заявление, сделанное якобы Ганчевым о том, что украинским военным удалось войти в западную часть города Балаклея.

"Заявления о частичной сдаче Балаклеи, глава ВГА Виталий Ганчев не делал! Это - ложь и провокация", - говорится в сообщении.

Город Балаклея перешел под контроль России в ходе проводимой Вооруженными силами РФ военной спецоперации на Украине.

Ранее в харьковской ВГА категорически опровергли сообщения украинских и западных СМИ о якобы начавшемся "контрнаступлении" ВСУ на территории этого региона. В руководстве областной администрации сообщают, что подобные сведения действительности не соответствуют, никаких попыток наступления украинские военные предпринимать в настоящее время даже не пытаются.