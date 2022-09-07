МИД Украины потребовал от Венгрии внести исправления в учебники географии

Украина усмотрела в венгерских учебниках географии посягательство на свой суверенитет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел (МИД) Украины потребовало от властей Венгрии внести коррективы в учебники географии для восьмых классов, в которых Киев усмотрел попытку "лишения суверенитета над крымскими горами". Об этом сообщил в социальных сетях представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине", - написал Николенко.

Киев возмутили сразу несколько фактов. Одним из них стало утверждение, что Карпаты – это единственные высокие горы на Украине. Также негодование дипломатов вызвала иллюстрация, на которой медведь и люди в символике НАТО и Евросоюза разрывают украинский национальный флаг.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший посол Венгрии в НАТО и США Андраш Симони заявил, что премьер-министру республики Виктору Орбану "наплевать" на Украину, отметив, что подобное отношение представляет угрозу для Киева и Европы.

Симони также считает, что Североатлантический альянс и Европейский союз игнорируют недружественные действия главы венгерского правительства в адрес Украины.