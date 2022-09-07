Глава Еврокомиссии считает, что потолок цен на российский газ может быть введен в ЕС очень быстро Фото: REUTERS

Введение потолка цен на российский газ в Евросоюзе может произойти очень быстро, заявила на пресс-конференции председатель Евросокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это может произойти после согласования данной меры со странами ЕС, уточнила глава ЕК.

Напомним, Еврокомиссия предлагает странам-членам Европейского союза два варианта создания потолка цен на российский газ. Первый вариант предлагает введение максимального предела цен на весь импортируемый российский газ или же учреждение единого покупателя голубого топлива из России, который в свою очередь будет вести переговоры о ценах. Брюссель полагает, что подобные действия помогут привести к риску наступления форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с «Газпромом», а также «возможной эскалации геополитической напряженности».

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера – это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышениям цен.