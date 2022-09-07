В Китае заявили, что экономику России не удалось раздавить санкциями США и их "сателлитов"

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости/POOL/ТАСС

Соединенным Штатам и их "сателлитам" не удалось раздавить экономику России при помощи санкций. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

"С удовлетворением отмечаем, что под руководством президента Путина экономика России не была раздавлена жесткими санкциями со стороны США и их сателлитов, за весьма короткое время она стабилизировалась и продемонстрировала стрессоустойчивость", - уточнил Ли Чжаньшу.

По его словам, Китай считает Россию важным партнером и намерен укреплять с ней торгово-экономические и инвестиционно-финансовые связи.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно прошла пик самой сложной ситуации в экономике страны.

"У нас стабилизировались государственные финансы, бюджет будет сверстан с профицитом. Несмотря на все мрачные прогнозы", - заключил российский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Газпром" перейдет на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе российского газового концерна.

Глава компании Алексей Миллер уверен, что новый механизм расчетов за поставки газа в Китай должен придать импульс развитию экономикам обеих стран.