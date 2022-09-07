Запад не был уверен, что Россия начнет спецоперацию на Украине, считает замглавы МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL/ТАСС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на Западе никто не верил в начало спецоперации на Украине, поэтому пренебрегали требованиями России о гарантиях безопасности, обязывающих США и НАТО ограничить свое расширение. Тем самым страны члены-альянса пересекли “красную черту”.

"Напомню, что, когда осенью прошлого года президент РФ (Владимир Путин) выступил с инициативой заключения юридически обязывающих соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности России, элементом нашей позиции было предупреждение о том, что отсутствие готовности со стороны Запада двинуться навстречу нашим ключевым требованиям будет означать пересечение определенной красной черты", - отметил он.

"Я думаю, мало найдется людей в мире сегодня, готовых оспорить тот факт, что, когда пересечение этой красной черты реально состоялось, наступили последствия, о которых мы тоже предупреждали, посылали сигналы о том, что ответ будет военно-техническим, в который мало кто верил на Западе, рассчитывая на то, что Россия пойдет на попятную, проявит слабость. Этого не произошло", - сказал Рябков в интервью журналу “Международная жизнь”.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Китай развенчал слухи об осведомленности в планах Кремля по специальной военной операции. Министерство обороны Китая назвало ложью эти сообщения. Пекин заранее не знал о начале специальной военной операции России на Украине.