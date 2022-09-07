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В мире7 сентября 2022 12:03

Запад не был уверен, что Россия начнет спецоперацию на Украине, считает замглавы МИД РФ

Рябков заявил, что Запад пересек “красную черту”, когда не пошел на встречу по гарантиям безопасности РФ
Владимир РОМАНЕНКО
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL/ТАСС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL/ТАСС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на Западе никто не верил в начало спецоперации на Украине, поэтому пренебрегали требованиями России о гарантиях безопасности, обязывающих США и НАТО ограничить свое расширение. Тем самым страны члены-альянса пересекли “красную черту”.

"Напомню, что, когда осенью прошлого года президент РФ (Владимир Путин) выступил с инициативой заключения юридически обязывающих соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности России, элементом нашей позиции было предупреждение о том, что отсутствие готовности со стороны Запада двинуться навстречу нашим ключевым требованиям будет означать пересечение определенной красной черты", - отметил он.

"Я думаю, мало найдется людей в мире сегодня, готовых оспорить тот факт, что, когда пересечение этой красной черты реально состоялось, наступили последствия, о которых мы тоже предупреждали, посылали сигналы о том, что ответ будет военно-техническим, в который мало кто верил на Западе, рассчитывая на то, что Россия пойдет на попятную, проявит слабость. Этого не произошло", - сказал Рябков в интервью журналу “Международная жизнь”.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Китай развенчал слухи об осведомленности в планах Кремля по специальной военной операции. Министерство обороны Китая назвало ложью эти сообщения. Пекин заранее не знал о начале специальной военной операции России на Украине.