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Политика7 сентября 2022 11:56

Эрдоган напомнил западным странам, что Россию не стоит недооценивать

РФ будет использовать все имеющиеся у нее средства, когда «все на нее нападут», заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган напомнил западным странам, что Россию не стоит недооценивать

Эрдоган напомнил западным странам, что Россию не стоит недооценивать

Фото: REUTERS

Россия не та страна, котирую можно недооценивать, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Западу следовало заранее думать об энергетическом кризисе, отметил политик.

«Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия – это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше?» – сказал политик на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Как считает Эрдоган, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства, когда «все на нее нападут». Президент Турции заявил, что Анкара желает скорейшего разрешения конфликта на Украине.

Напомним, ранее в Еврокомиссии предупредили об энергетическом кризисе в случае эмбарго на поставки российского газа. Зависимость Европы от импорта энергоносителей из России «прискорбное» явление, считают в ЕК.