Эрдоган напомнил западным странам, что Россию не стоит недооценивать Фото: REUTERS

Россия не та страна, котирую можно недооценивать, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Западу следовало заранее думать об энергетическом кризисе, отметил политик.

«Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия – это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше?» – сказал политик на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Как считает Эрдоган, Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства, когда «все на нее нападут». Президент Турции заявил, что Анкара желает скорейшего разрешения конфликта на Украине.

Напомним, ранее в Еврокомиссии предупредили об энергетическом кризисе в случае эмбарго на поставки российского газа. Зависимость Европы от импорта энергоносителей из России «прискорбное» явление, считают в ЕК.