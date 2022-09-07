Замминистра обороны Польши высоко оценил риск возможной войны с Россией

Польские власти считают риск прямо военного столкновения с Россией вполне реальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши весьма высоко оценивают риск войны с Россией в ближайшие три — десять лет и из-за этого собираются в самое ближайшее время существенно увеличить финансирование армии страны. С соответствующим заявлением выступил заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа.

По его словам, в государственном бюджете Польши на следующий год предусматриваются рекордные 97 млрд злотых на армию и оборону из-за "серьезного риска войны с РФ в период от 3-х до 10-ти лет" .

"Все зависит от того, чем закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", - подчеркнул высокопоставленный польский чиновник в интервью изданию PAP.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий публично заявил о том, что "русский мир" представляет угрозу для всей Европы, поэтому Западу необходимо жестко с ним бороться. Российские власти сочли данные слова польского политика "неприкрытой русофобией", которая может привести к крайне печальным последствия для двусторонних отношений Москвы и Варшавы.