Хиллари Клинтон призналась, что однажды забыла дочь в Кремле

Хиллари и Билл Клинтоны забыли собственную дочь в Кремле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон призналась журналистам, что во время поездки в Москву с супругом Биллом, который на тот момент был президентом США, забыла в Кремле собственную дочь Челси.

По ее словам, в ходе официального прощания Хилари с мужем направились к лимузину, на котором должны были отправиться в аэропорт, после чего вылететь в Вашингтон.

Только в машине чета Клинтонов вспомнила, что девочка все еще находится в Кремле.

"То есть, можете себе представить, оставить моего единственного ребенка в Кремле", - заявила Клинтон на шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном, отвечая на вопрос о самом безумном опыте в поездках.

Как ранее писал сайт KP.RU, Хиллари Клинтон заявила, что на месте президента Джо Байдена вела бы такую же политику по отношению к России. В то же время, она считает, что в Соединенные Штаты должны искать точки соприкосновения с Россией, например, по вопросам, связанным с изменением климата или по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.