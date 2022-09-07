Хиллари Клинтон призналась, что однажды забыла дочь в Кремле

Хиллари и Билл Клинтоны забыли собственную дочь в Кремле
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон призналась журналистам, что во время поездки в Москву с супругом Биллом, который на тот момент был президентом США, забыла в Кремле собственную дочь Челси.
По ее словам, в ходе официального прощания Хилари с мужем направились к лимузину, на котором должны были отправиться в аэропорт, после чего вылететь в Вашингтон.
Только в машине чета Клинтонов вспомнила, что девочка все еще находится в Кремле.
"То есть, можете себе представить, оставить моего единственного ребенка в Кремле", - заявила Клинтон на шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном, отвечая на вопрос о самом безумном опыте в поездках.
Как ранее писал сайт KP.RU, Хиллари Клинтон заявила, что на месте президента Джо Байдена вела бы такую же политику по отношению к России. В то же время, она считает, что в Соединенные Штаты должны искать точки соприкосновения с Россией, например, по вопросам, связанным с изменением климата или по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.