Эрдоган считает политику Запада провокационной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Запад провоцирует Россию своими политическими действиями. Турция с ЕС не согласна и будет проводить свою сбалансированную политику в отношении России и Украины для урегулирования ситуации. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белграде с сербским коллегой Александаром Вучичем.

"Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине", - сказал президент Турции.

Напомним, ранее сайт KP.RU сообщал о том, что по мнению президента Турции Реджепа Эрдогана Европа сама виновата в энергетическом кризисе. Он заявил, что предстоящей зимой Европе придется столкнуться с серьезными проблемами из-за сокращения поставок российского газа.