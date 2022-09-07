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Политика7 сентября 2022 12:21

Москалькова сообщила, что готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР

При этом омбудсмен отметила, что республики должны сами поднять этот вопрос
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос сами.

"Если они поднимут со мной эти вопросы, я готова к обсуждениям, но это дело независимого государства, таким мы его признаем", - сказала Москалькова журналистам в ходе ВЭФ.

Напомним, ВЭФ проходит 5-8 сентября 2022 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Ранее сайт KP.RU писал, что Москалькова доложила Путину о работе по возвращению из плена российских военных.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.