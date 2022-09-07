Минэнерго России не ожидает повышения цены бензина в РФ выше инфляции Фото: Олег Укладов

Цены на бензин в России вряд ли вырастут выше уровня инфляции, заявили министр энергетики страны Николай Шульгинов.

«Мы не ожидаем такого развития ситуации и должны сделать все, чтобы не допустить этого. Корректировка демпфера была расчетная, и мы согласовали ее с Минфином до конца года», – сказал глава Минэнерго на Восточном экономическом форуме.

По словам Шульгинова, топливный рынок России регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Он напомнил, что если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. В обратном случае нефтяные компании перечисляют часть прибыли в бюджет страны.

Как писал сайт KP.RU, Россия заняла 13-ое место в рейтинге европейских стран по доступности бензина. На среднемесячную зарплату россияне могут приобрести около 1057 литров бензина.