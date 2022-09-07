Mirror: Путин на учениях "Восток-2022" дал сигнал Западу об отличном состоянии Вооруженных сил России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Кадры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу со стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" демонстрируют, что российские вооруженные силы находятся в полной боеготовности, написала журналистка британского издания Mirror Ханна Левен.

"Путин на учениях "Восток-2022" дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в военной спецоперации на Украине", - отметила британская журналистка.

Напомним, учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО.

Ранее сайт KP.RU писал, что доклад Евкурова на учениях "Восток-2022" развеселил Путина и Шойгу.

Как уточнял ранее пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин находится на полигоне "Сергеевский". Здесь президент России проведет совещание с командным составом Минобороны, в котором примет участие, в том числе, министр обороны РФ Сергей Шойгу.