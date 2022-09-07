Проекты девелоперов на Дальнем востоке оценят по «зеленому» стандарту

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в этом году завершает разработку «зеленого» стандарта для многоквартирных домов. По-другому его называют «зеленым» ГОСТом. Он призван позаботиться о создании комфортных и экологически безопасных условий проживания. Российские застройщики и город Экополис (новый населенный пункт в Сахалинской области) присоединились к проекту. Начинается апробация будущего национального стандарта.

Во Владивостоке подписаны соглашения по оценке жилых новостроек на предмет соответствия критериям «зеленого» ГОСТ Р.

Так, в пилотном проекте будет участвовать компания «СЗ ДОМ.РФ Девелопмент» — они работают над проектом «ДОМ на Востоке» во Владивостоке. Соглашения о намерениях по оценке проектов в соответствии с «зеленым» стандартом также заключены с застройщиками «УК «Да! Девелопмент» (Хабаровск), СЗ «Перспективный проект 1» (дочерняя компания ГК «Девелопмент-Юг» из Владивостока), СЗ «Мегаполис» (дочерняя компания ГК «Эскадра», Владивосток). Подписано и трехстороннее соглашение с АО СЗ «РИА» (регоператор по развитию системы долгосрочного ипотечного кредитования и застройщик) и Правительством Республики Саха (Якутия).

Новый стандарт начнут применять и при строительстве жилья в Экополисе. Об этом достигли договоренность с региональным Минэкологии. Город построят в 35 км от столицы региона — Южно-Сахалинска. В основе проекта Экополиса лежат принципы экологической устойчивости и природного урбанизма. На территории планируется три вида жилой застройки, также здесь появятся общественные пространства и соцобъекты, университет и научно-образовательный кластер.

В процессе апробации «зеленого» стандарта застройщики помогут ДОМ.РФ сформировать пакет мер, которые будут стимулами для «зеленого» строительства и создания экологических финансовых инструментов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Зеленые дома экономичнее и положительно влияют на здоровье

Директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая:

«Мы находимся в прямом диалоге с участниками рынка, девелоперами, архитекторами, проектировщиками, и видим серьезную заинтересованность в запуске стандарта «зеленого» строительства, а также механизмов для его развития.

Новые инструменты позволят не только существенно повысить ликвидность таких проектов, но и значительно повысят качество жилья, обеспечив минимальное воздействие на экологию. Кроме того, «зеленые» дома примерно на 50–60% экономичнее при эксплуатации, прежде всего за счет снижения расходов на ЖКХ и ремонт здания, потребляют на 18-34% меньше энергии и на 11% меньше воды, что достижимо благодаря высокопроизводительным инженерным системам.

Помимо финансового эффекта, такие дома обеспечивают минимальное воздействие на окружающую среду и экологию, оказывают положительное влияние на здоровье. Эти преимущества уже сегодня очевидны застройщикам, они готовы взаимодействовать с нами по вопросам развития «зеленого» строительства» в стране».

СПРАВКА «КП»

ГОСТ Р для «зеленого» строительства

Он касается многоквартирных домов. Разрабатывается Минстроем России совместно с ДОМ.РФ. Проект окончательной редакции направлен в Росстандарт. Ожидается, что стандарт будет утвержден в ближайшее время. На прошедшем в 2022 году Петербургском международном экономическом форуме институт развития подписал первые соглашения о реализации пилотных проектов с крупными девелоперами — группой «Самолет», холдингом LEGENDA и группой «Эталон».

В планах ДОМ.РФ – создание системы добровольной сертификации зданий по новому стандарту. В «зеленом» ГОСТе будет 81 критерий. Достижение минимум 16 из которых станет обязательным для признания здания «зеленым». К ним относится очень высокий класс энергоэффективности (А и выше), предчистовая и чистовая отделка, наличие инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и другие.

На сайте наш.дом.рф Единая информационная система жилищного строительства действует интерактивная карта строящихся домов, уже промаркированных по шести обязательным критериям будущего стандарта. Сейчас подобных новостроек порядка 15%. После утверждения стандарта в России начнется оценка как строящегося, так и введенного в эксплуатацию жилья.