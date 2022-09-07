Еврокомиссия обсудит со странами Евросоюза лимит цен на российский газ Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) планирует обсудить с государствами Евросоюза в пятницу, 9 сентября 2022 года, набор новых мер, которые она хочет предложить для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, в том числе, лимит цен на импорт газа из России и обязательное снижение потребления электричества в пиковые часы, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.

Она также сообщила, что ЕК планирует предложить пять различных мер.

"Мы предложим лимит цен на российский газ", - сообщила она об одной из них.Помимо этого, ЕК планирует предложить обязательную цель по сокращению использования электричества в пиковые часы, добавила фон дер Ляйен.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России.

При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.