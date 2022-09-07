Антон Алиханов: «Школа креативных индустрий в Гусеве даст еще один импульс к развитию города и творческой реализации молодежи»

Фото: gov39.ru

В новой школе будут одновременно бесплатно учиться 120 учеников в возрасте от 12 до 17 лет. Продолжительность курса составляет три года.

Проект воплощен в рамках программы «Придумано в России» Министерства культуры РФ. По национальному проекту «Культура» на создание школы креативных индустрий на востоке Калининградской области из федерального бюджета было выделено 52 миллиона рублей. Региональное софинансирование составило порядка 10 миллионов рублей.

«Я очень надеюсь, что эта школа даст еще один импульс к развитию города и творческой реализации молодежи. Новые знания дадут хороший старт для ваших будущих карьер в креативной индустрии. Большая благодарность федеральному Минкульту, который помог нам с этим проектом. Важно, что школа креативных индустрий появилась и на востоке области, который активно развивается и дает возможность молодым ребятам заниматься интересными, модными и перспективными направлениями деятельности», – подчеркнул Антон Алиханов.

Проект школы креативных индустрий был реализован совместными усилиями министерства по культуре и туризму области, фонда «Креспектива» и администрации Гусева. В школе организована работа шести высокотехнологичных студий. Здесь установлено самое современное оборудование. Студии также обеспечены новейшими специализированными компьютерными программами. С помощью этого оснащения можно снимать и монтировать видео, заниматься звукорежиссурой, саунд-дизайном и современной музыкой, интерактивными технологиями VR/AR, анимацией и дизайном.

Фото: gov39.ru

Практическим навыкам учащихся школы обучают опытные специалисты - кураторы и преподаватели в сферах креатива и геймдева. После завершения обучения молодые специалисты смогут работать в сферах связанных, в том числе, с игровым рынком и рынком развлечений. Одна из основных задач новой школы – подготовить специалистов, которыепо-настоящему увлечены творчеством в сфере креативных индустрий и будут способны создавать успешные рыночные проекты.