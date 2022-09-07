Власти Швейцарии считают, что введение санкций против России не нарушило принцип нейтралитета Фото: REUTERS

Правительство Швейцарии считает, что присоединение Берна к санкциям ЕС против России из-за конфликта на Украине не нарушает нейтралитет страны, отмечается в заявлении Федерального совета на сайте ведомства.

"Решения, принятые федеральным советом с начала конфликта на Украине, такие как, например, присоединение к санкциям ЕС в отношении России, согласуются с политикой нейтралитета Швейцарии. Эта политика оставляет правительству достаточно места для маневра в реагировании на события, происходящие на европейском континенте с начала конфликта", - говорится в документе.

Ранее сайт KP.RU писал, что Швейцария объявила новые санкции против 200 российских лиц и организаций. В санкционных списках оказались Эрнст, Худавердян и Керимов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.