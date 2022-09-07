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Политика7 сентября 2022 13:21

Власти Швейцарии считают, что введение санкций против России не нарушило принцип нейтралитета

Об этом говорится в заявлении Федерального совета на сайте ведомства
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Власти Швейцарии считают, что введение санкций против России не нарушило принцип нейтралитета

Власти Швейцарии считают, что введение санкций против России не нарушило принцип нейтралитета

Фото: REUTERS

Правительство Швейцарии считает, что присоединение Берна к санкциям ЕС против России из-за конфликта на Украине не нарушает нейтралитет страны, отмечается в заявлении Федерального совета на сайте ведомства.

"Решения, принятые федеральным советом с начала конфликта на Украине, такие как, например, присоединение к санкциям ЕС в отношении России, согласуются с политикой нейтралитета Швейцарии. Эта политика оставляет правительству достаточно места для маневра в реагировании на события, происходящие на европейском континенте с начала конфликта", - говорится в документе.

Ранее сайт KP.RU писал, что Швейцария объявила новые санкции против 200 российских лиц и организаций. В санкционных списках оказались Эрнст, Худавердян и Керимов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.