Техосмотр дома перед капремонтом позволит сэкономить миллиарды рублей, заявляют в Госдуме

Предварительный технический осмотр дома позволит выявить ключевые нарушения, составить их перечень и согласно плану провести капитальный ремонт без лишних трат. Фото: Shutterstock

Предварительный технический осмотр дома позволит выявить ключевые нарушения, составить их перечень и согласно плану провести капитальный ремонт без лишних трат. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на Восточном экономическом форуме. Он считает, что таким образом можно сэкономить миллиарды рублей.

"Технический осмотр зданий перед проведением капитального ремонта поможет выявить перечень работ, который действительно необходим для данного многоквартирного дома. Это без преувеличения даст экономию в миллиарды рублей. В рамках всей страны это огромные средства, которые сейчас тратятся неэффективно", - сказал Кошелев.

По замечанию председателя, в учрежденном регионом графике капремонтов регулярно случаются прецеденты, когда проводятся ненужные работы, например, течет крыша, а ремонтируют трубы.

Кошелев считает, что ситуацию нужно исправить. Во избежание подобных ситуаций сперва необходимо проводить техосмотр, а потом направлять деньги на капремонт. Законопроект порядка проведения капремонта был внесен в Госдуму инициативной группой еще в июне. его рассмотрят, по словам депутата, в первом чтении в осеннюю сессию.

Сайт KP.RU ранее сообщал, что с первого сентября в квитанциях по ЖКХ помимо привычных строк “газ, вода, капремонт” появится новая “сверхнормативный расчет”. Если раньше управляющие компании не имели права требовать с собственников дополнительные средства при расходе общедомовых коммунальных услуг сверх утвержденных нормативов, то теперь могут. Это работает и в обратную сторону. если жильцы расходуют менее установленной нормы, средства им возвращаются.