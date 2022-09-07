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Политика7 сентября 2022 13:53

Песков: Кремль не звонит уехавшим из России бизнесменам с просьбой вернуться

Пресс-секретарь назвал ерундой публикацию FT о звонках Москвы бизнесменам
Владимир РОМАНЕНКО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой публикацию Financial Times (FT), отвечая на вопрос журналистов. Информация о том, что Кремль якобы звонит покинувшим страну бизнесменам с просьбой вернуться, не соответствует действительности.

"Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так, - ответил Песков ТАСС. - А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью".

Ранее сайт KP.RU писал, что сведения о покинувших навсегда страну 3,3 миллионах граждан - дезинформация. Такая цифра действительно была в отчете пограничной службы за первый квартал, но это учет вообще всех выехавших - в том числе, по работе, учебе, бизнесу. При этом процент вернувшихся в Россию равен 80. То есть за границей остались не 4 млн, а 776 тысяч человек. Да и из них многие вернутся.