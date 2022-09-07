Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 сентября 2022 13:55

Читатели Le Figaro попросили главу Еврокомиссии фон дер Ляйен замолчать после заявления Путина

Читатели французского издания возмутились планами Запада ограничить цены на энергоресурсы из РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Читатели Le Figaro попросили главу Еврокомиссии фон дер Ляйен замолчать после заявления Путина

Читатели Le Figaro попросили главу Еврокомиссии фон дер Ляйен замолчать после заявления Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французского издания Le Figaro возмутились планами стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.

Поводом к обсуждениям стала статья, в которой говорится об ответе президента России Владимира Путина на такой шаг. В частности, он заявил, что РФ может прекратить поставки топлива государствам, власти которых будут вести политику, которая приведет к нарушению контрактов.

“Как заставить замолчать Урсулу фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - прим. ред.)?" - задался вопросом один из читателей.

“Путин прав, лидеры Евросоюза подчиняются США", - отметил другой пользователь.

"Пришло время отменить санкции, пока резкий рост цен не привел к социальным взрывам", - подытожили читатели.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России.

При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.