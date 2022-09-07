Читатели Le Figaro попросили главу Еврокомиссии фон дер Ляйен замолчать после заявления Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французского издания Le Figaro возмутились планами стран Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.

Поводом к обсуждениям стала статья, в которой говорится об ответе президента России Владимира Путина на такой шаг. В частности, он заявил, что РФ может прекратить поставки топлива государствам, власти которых будут вести политику, которая приведет к нарушению контрактов.

“Как заставить замолчать Урсулу фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - прим. ред.)?" - задался вопросом один из читателей.

“Путин прав, лидеры Евросоюза подчиняются США", - отметил другой пользователь.

"Пришло время отменить санкции, пока резкий рост цен не привел к социальным взрывам", - подытожили читатели.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России.

При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.