Суд примет решение о продлении ареста Яшина по делу о фейках об армии

Решение о продлении ареста муниципального депутату по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом) примет Басманный суд Москвы 9 сентября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о продлении ареста муниципального депутату по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом) примет Басманный суд Москвы 9 сентября. Его обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии. Депутату грозит от 5 до 10 лет.

"Рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Яшина назначено на 10:40 мск 9 сентября", - сказал представитель суда.

Ранее сайт KP.RU писал, что Илью Яшина арестовали по делу о распространении фейков об армии. 7 апреля 2022 года в прямом эфире на своем YouTube-канале он распространял недостоверную информацию о событиях в Буче. Его обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти». По словам его адвоката, депутат отказался давать показания.

В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Повторное нарушение грозило уже уголовным преследованием.