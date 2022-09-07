Вучич считает, что Европу ждет “полярная зима” из-за стремления победить Россию

Александр Вучич Фото: REUTERS

Если страны Запада полагают, что легко могут победить Россию военным путем, то Европу ждет "полярная" зима, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

“Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что предстоящая зима станет полярной для всей Европы. Потому что кажется - никто не желает решения, и… боюсь, что все ожидают поражения другой стороны, а не компромисса. Если правда считаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме", - заявил Вучич в ходе совместной пресс-конференции.

Напомним, турецкий лидер находится с визитом в Белграде, где ранее провел переговоры с главой Сербии. После этого члены правительственных делегаций подписали несколько документов.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России.

При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.