Власти ДНР хотят договориться о признании республики с семью странами Азии, Африки и Латинской Америки

Посол ДНР Ольга Макеева. Сергей Фадеичев/ТАСС

Посол Донецкой Народной Республики Ольга Макеева встретилась с представителями семи стран Азии, Африке и Латинской Америке. На встрече обсуждали возможность официального признания статуса республики. Об этом рассказала Донецкому агентству новостей глава МИД республики Наталья Никонорова.

"Нами ведутся переговоры [по признанию ДНР]. Так, наш посол Ольга Макеева в Москве встречалась с представителями семи стран: это государства Азии, Латинской Америки и Африки", - сказала она.

Ранее сайт KP.RU писал о переговорах ДНР со странами, которые заняли нейтральную позицию в отношении событий на Украине. Глава МИД ДНР не сказала тогда, с какими странами идут переговоры, мотивируя это тем, что Запад может оказать на них давление, чтобы принудить изменить позицию в отношении признания ДНР.

Российская Федерация признала официально суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года, на следующий день подписал указ об установлении дипломатических отношений между Москвой и ЛДНР.