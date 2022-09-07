Цена нефти Brent опустилась ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость контрактов на поставку нефти марки Brent с исполнением в ноябре резко упала в процессе биржевых торгов ниже 89 долларов за баррель, что следует из данных Межконтинентальной биржи. Цены оказались меньше этой отметки впервые с начала февраля 2022 года.

Так, стоимость нефти в ходе торгов сегодня, 7 сентября, росла примерно до 93,77 долларов за баррель. Но приблизительно в 16:09 по московскому времени началось резкое падение, в результате которого цена упала почти на два доллара за 10 минут. В результате на момент публикации этого текста минимальная за день стоимость нефти была равной 88,92 доллара за баррель.

Ранее KP.RU публиковал прогноз цен на нефть. Отмечалось, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет. Также подчеркивалось, что Ближний Восток тоже нельзя упускать из поля зрения: Иран с Саудовской Аравией и США продолжают конфликтовать, о полном завершении войны в Сирии всерьез говорить пока не приходится.