Постпреды стран Евросоюза одобрили приостановку упрощенного визового режима с Россией Фото: Shutterstock

Постоянные представители Евросоюза согласовали остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, рассказал европейский источник.

«Эти пункты были утверждены. Окончательно они будут приняты на заседании Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС в эту пятницу», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, постпреды также согласовали очередное продление персональных санкций «за подрыв суверенитета Украины». Под них попали уже более тысячи физических лиц и ста организаций.

Напомним, страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме.

KP.RU разбиралась, о чем это соглашение и как коснётся российских туристов его приостановка со стороны Европы.

И да, конечно, не только в документе дело. Поэтому ответы на многие вопросы с формальной точки зрения одни. А на практике – слегка другие. Или даже совсем другие.