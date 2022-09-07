«Единая Россия» и Минпросвещения собираются включить в программу капремонта школ благоустройство территорий

Благодаря программе капремонта школ к 1 сентября более тысячи обновленных зданий открыли свои двери для учеников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Единороссы предложили включать строительные компании, срывающие сроки ремонта школ, в специальный реестр недобросовестных подрядчиков. Кроме того, с таких строителей нужно брать пени за каждый день просрочки. Свое предложение представители партии внесли на всероссийском совещании «Единой России» и Минпросвещения. Главной темой совещания стали итоги реализации программы капремонта школ, а также участие в ней родителей и школьников.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что о недопустимости затягивания ремонта школ говорил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства. В свою очередь, единороссы договорились с Министерством просвещения о создании списка недобросовестных подрядчиков. Реестр партия собирается передать в Федеральную антимонопольную службу.

«Мы договорились с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, с родительскими штабами, что будем предметно разбираться с каждой школой, каждым зданием. С такими подрядчиками надо прощаться и вносить их в соответствующий реестр», – отметил Андрей Турчак.

Еще одно предложение поступило от секретаря подмосковного отделения «Единой России» Игоря Брынцалова. Он считает, что в программу капремонта школ необходимо включить благоустройство территорий учебных заведений. По словам Брынцалова, в Московской области такой опыт уже есть.

«Из 328 школ, вошедших в программу, у нас 101 - сельская. После благоустройства территорий, строительства стадионов школы становятся знаковыми объектами. В этом году реализовали почти 10 миллиардов рублей на эти цели, на следующий год в трёхлетнем бюджете деньги заложены с благоустройством», - сообщил Игорь Брынцалов.

Андрей Турчак пообещал, что «Единая Россия» и Минпросвещения проработают этот вопрос.

В 2022 году на программу капитального ремонта школ из бюджетов разных уровней выделяется 418 миллиардов рублей. К 1 сентября более тысячи обновленных зданий открыли свои двери для учеников. Проект кампремонта школ является частью народной программы, с которой единороссы победили на выборах в Госдуму.

«Единая Россия» вместе с Минпросвещения сформировала реестр, в который вошли 7300 школьных зданий, - рассказал Андрей Турчак. - На время ремонтов за всеми школами партия закрепила ответственных депутатов разного уровня. Мы договорились, что ни один акт приёмки не будет принят без подписи родительского комитета. Минпросвещения нас поддержало».

По мнению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, инициатива единороссов по привлечению к капремонту школ родительских комитетов, педагогов и учеников помогла системе образования наладить диалог со всеми заинтересованными сторонами. Эта работа обязательно должна быть продолжена при реализации программы.

«В нашей стране делается максимально всё, чтобы помогать и развивать таланты каждого школьника. Создаются школьные кванториумы, места детских инициатив, возрождается единая детская организация, которая позволит ребятам реализовывать свои проекты. Я обращаюсь сейчас ко всем регионам и коллегам - в дальнейшем наполнять школы методически, где-то дать возможность ребятам самим как-то улучшить атмосферу», - отметил Сергей Кравцов.