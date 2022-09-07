Журналист Поддубный заявил, что ВСУ не способны закрепиться в Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Журналист Евгений Поддубный заявил, что Вооруженные силы Украины не могут закрепиться в Харьковской области, несмотря на то, что сконцентрировали силы на южном и северном участках линии боестолкновения.

«Киевский режим действительно на фоне атак на юге смог сконцентрировать дополнительные силы и средства на северном участке ЛБС. По разным данным от одного до двух БТРов», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Поддубного, у украинской армии не хватит ресурсов и способностей для глубокого продвижения.

Напомним, ранее военкор KP.RU Александр Коц писал, что атака на Балаклею не была спонтанной акцией Украины на отдельном участке фронта. Киев все-таки развернул наступление в Харьковской области, целью которого, вероятно, является отрезание путей снабжения нашей Изюмской группировки от границ и путей сообщения с Россией. По порядкам ВСУ сейчас наносятся артиллерийские удары, работает авиация.