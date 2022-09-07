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Общество7 сентября 2022 15:36

ВОЗ сообщила, что на прошлой неделе каждые 44 секунды от коронавируса умирал один человек

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВОЗ сообщила, что на прошлой неделе каждые 44 секунды от коронавируса умирал один человек

ВОЗ сообщила, что на прошлой неделе каждые 44 секунды от коронавируса умирал один человек

Фото: REUTERS

На прошлой неделе каждые 44 секунды от COVID-19 умирал один человек, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве. Он также выразил мнение, что гибели людей можно было избежать.

“На прошлой неделе от коронавируса каждые 44 секунды в мире умирал один человек. Большая часть этих смертей можно было избежать. Этот вирус не уйдет сам по себе, мы это понимаем, и работаем вместе с правительствами разных государств”, - отметил Гебреисус.

Также он добавил, что сейчас продолжается глобальный всплеск заболеваемости и смертности.

В то же время, по информации ВОЗ, число смертей от коронавируса сократилось с февраля 2022 года на 80%. Гебреисус подчеркнул, что несмотря на это, у него нет гарантий, что такая тенденция будет сохраняться в дальнейшем.

Напомним, в конце августа 2022 года ВОЗ сообщала, что в мире подскочила смертность от коронавируса. Тогда в организации предупреждали, что с наступлением холодов ситуация ухудшится.