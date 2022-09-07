ВОЗ сообщила, что на прошлой неделе каждые 44 секунды от коронавируса умирал один человек Фото: REUTERS

На прошлой неделе каждые 44 секунды от COVID-19 умирал один человек, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве. Он также выразил мнение, что гибели людей можно было избежать.

“На прошлой неделе от коронавируса каждые 44 секунды в мире умирал один человек. Большая часть этих смертей можно было избежать. Этот вирус не уйдет сам по себе, мы это понимаем, и работаем вместе с правительствами разных государств”, - отметил Гебреисус.

Также он добавил, что сейчас продолжается глобальный всплеск заболеваемости и смертности.

В то же время, по информации ВОЗ, число смертей от коронавируса сократилось с февраля 2022 года на 80%. Гебреисус подчеркнул, что несмотря на это, у него нет гарантий, что такая тенденция будет сохраняться в дальнейшем.

Напомним, в конце августа 2022 года ВОЗ сообщала, что в мире подскочила смертность от коронавируса. Тогда в организации предупреждали, что с наступлением холодов ситуация ухудшится.