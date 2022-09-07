Центры компетенций “Россия - страна возможностей” работают уже в 52 вузах страны

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото: Кирилл Кухмарь/агентство ТАСС

Отвечая на вопрос о поиске эффективных кадров гендиректор НО “Россия - страна возможностей” Алексей Комиссаров в студии “Комсомольской правды” на ВЭФ рассказал о двух основных направлениях планируемых изменений: стратегическом - довузовская подготовка, и тактическом - координация и распределение кадров по окончании вуза.

“Вопрос очень актуальный, судя даже по вчерашней сессии. На ней буквально яблоку негде было упасть. Все места были заняты. Люди стояли в проходах. Это говорит о том, что тема волнует очень многих. И работодатели говорили о том, что им не хватает профессиональных кадров, ректоры вузов говорили о том, что эта тема мегаважная”, - сказал Комиссаров.

Гендиректор подчеркнул, что на встречу на ВЭФ пришло очень много людей, исходя из чего он сделал вывод, что вузы готовят компетентных специалистов, видя, скольких педагогов это волнует, какие вопросы они поднимают и как относятся к корректировки программ обучения.

Вместе с участниками форума он обсудил модель подготовки эффективных кадров, где вывел два основных направления.

“Первый – это стратегический. Как сделать так, чтобы в нашей стране в будущем было больше Циолковских, Менделеевых, Сикорских, вообще талантливых инженеров, специалистов. И здесь, конечно, в первую очередь, речь идет о школьном образовании или, скорее, о том, чтобы во время обучения в школе еще и получать дополнительные знания” - поделился Комиссаров.

Он добавил, что у школьников есть дополнительные возможности, в том числе и в проектах платформы «Россия – страна возможностей», для развития своих инженерных знаний.

“И вторая тема – тактическая. Где прямо сейчас нужны специалисты, нужны люди, которые будут решать те задачи, которые актуальны и стоят перед нашей страной. Здесь вузы готовы пересматривать свои программы, более активно реагировать на запросы работодателей”, - сказал гендиректор.

Для этого, по его словам, «Россия – страна возможностей» предоставляет стажировочные места, а также планирует открыть кадровое агентство, которое будет помогать выпускникам нашей платформы.

“И у нас есть центры компетенций, уже в 52 вузах они работают, которые позволяют проверить компетенции выпускников и студентов, чтобы работодателям было проще найти сотрудников, а студентам – найти работу мечты”, - заключил Комиссаров.

Ранее сайт KP.RU писал об одном из проектов “России - страны возможностей” - “Другое дело”. Его участниками стали около 1 млн 300 тысяч человек. «Другое Дело» в июне 2021 года поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин как программу мотивации для личного и профессионального развития молодежи.

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