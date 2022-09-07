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Экономика7 сентября 2022 15:58

Раскрыта причина утраты доверия к доллару и евро

Экономист Григорьев связал утрату доверия к доллару с заморозкой активов России
София ГОНЧАРОВА
Раскрыта причина утраты доверия к доллару и евро

Раскрыта причина утраты доверия к доллару и евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что с точки зрения глобальных процессов в мире произошла утрата доверия к доллару, евро и фунту стерлингов.

При это эксперт отмечает, что это не означает, что нужно срочно идти в банк и менять валюту.

- (президент РФ) уже заявлял о глобальных процессах. ...действительно, любая средняя страна задумается, что если с Россией поступили так и заморозили активы Центробанка, то что же могут сделать с ней. Поэтому доверие утрачено. Он абсолютно прав, - рассказал Григорьев в беседе с изданием Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что в некоторых южных государствах Европы могут заговорить о возвращении к нацивалюте. В беседе с ФАН экономист Андрей Лобода назвал страны, которые могут первыми отказаться от евро. По его мнению, прежде всего это может коснуться Португалии, Испании, Италии и Греции.