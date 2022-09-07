Шольц и Зеленский заявили о первостепенном значении безопасности Запорожской АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеют первостепенное значение, доклад МАГАТЭ и рекомендованные в документе меры играют важную роль в это вопросе, заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора, прошедшего сегодня,7 сентября.

"По поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, федеральный канцлер и президент Украины согласились с тем, что безопасность и защита атомной электростанции имеют первостепенное значение и что доклад Международного агентства по атомной энергии и рекомендованные в нем меры сыграл важную роль", - сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.