В Евросоюзе заявили, что Боррель всегда выступал против фашизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Факты жизни, заявления, а также послужной список главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля доказывают, что он всегда выступал против диктатуры, был членом Испанской социалистической рабочей партии и принимал активное участие в переходе Испании к демократии, заявил журналистам официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Боррель в годы Гражданской войны поддержал бы фашизм. Об этом российский лидер заявил в ходе ВЭФ-2022.

Также ранее сайт KP.RU писал, что в ЕС назвали ошибкой перевода заявления главы евродипломатии Борреля о том, что Россия является “фашистским государством”. Дипломат сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил это выражение, объяснил его пресс-секретарь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.