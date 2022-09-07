Евросоюз с начала 2022 года сократил поставки газа из России на 48% Фото: REUTERS

Страны Евросоюза с начала 2022 года сократили поставки газа из России на 48%, с учетом Британии - на 49%, отмечается в сообщении компании "Газпром".

"С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании - на 49%", - говорится в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России.

При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.

Также ранее стало известно, что Кремль будет держать поставки газа в Европу на минимуме до тех пор, пока Евросоюз не отменит санкции. Как отмечало агентство Bloomberg, технические проблемы, которыми Россия объясняет сокращение объемов поставок, выступают только предлогом, а на самом деле Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров стран Европы и заставить их пересмотреть ограничения, а также поддержку Украине. Если поставки не будут возвращены к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофический дефицит топлива.