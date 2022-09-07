Врач рассказала о неожиданных причинах сонливости Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-терапевт "СМ-Клиника" Фарида Беден предупредил россиян, что безобидное на первый взгляд состояние сонливости (гиперсомния) может быть вызвано серьезными проблемами в организме.

По словам эксперта, среди основных причин гиперсомнии выделяется несоблюдение банальной гигиены сна.

- Сон должен быть восьмичасовым, непрерывным, в ночное время, желательно с 22.00-06.00, в период, когда вырабатывается важный гормон — мелатонин. Причиной могут быть и злокачественные новообразования, - рассказала врач в беседе с изданием Газета.Ru.

Кроме того, как отмечает Беден, к сонливости приводят различные гормональные нарушения, сахарный диабет, предменструальный синдром.

- Депрессия, паразитарные заболевания - ... негативно влияют на нервную систему, вызывая сонливость, - отметила специалист.

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