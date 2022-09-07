Перечислены самые надежные кроссоверы до двух миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал россиянам про самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет и по цене до 2 миллионов рублей на вторичном рынке.

По его словам, такими моделями в России являются Renault и Hyundai.

- Renault Duster - однозначный лидер. На втором месте Hyundai Creta. Также можно рассмотреть Renault Kaptur и Renault Arkana, - как и Duster, они построены на платформе B0 и считаются очень надежными, - рассказал Баканов в беседе с изданием Газета.Ru.

В список самых надежных паркетников автоэксперт включил определенные модификации Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Ранее "Известия" писали, что в июле текущего года в России было выдано более 40 тысяч автокредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей. Средний чек по автокредиту сохранился на уровне 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в июле 2022 года количество новых автокредитов выросло по сравнению с июнем текущего года на 12%.

А накануне RT сообщал, что сервис "Авито Авто" провёл исследование и выяснил, какие характеристики должны быть у автомобиля мечты россиян. Оказалось, что для 48% респондентов машина мечты стоит в пределах 2 миллионов рублей, для 47% - дороже.